Неймар высказался о смерти Диего Марадоны
Нападающий ПСЖ Неймар отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
"Вы навсегда останетесь в нашей памяти. Вы оставили наследие после себя. Футбол вам благодарен. Покойся с миром, легенда!" - написал Неймар в инстаграме.
Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Проводить в последний путь культового игрока придут около миллиона человек. Ожидается, что церемония прощания в президентском дворце продлится 48 часов.
Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.
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