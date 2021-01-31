Неймар высказался о том, какие чувства он испытывает в ПСЖ

Теги неймарпсж

Неймар высказался о том, какие чувства он испытывает в ПСЖФорвард ПСЖ Неймар рассказал почему хочет остаться в клубе.

"Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое поменялось, мне трудно объяснить, что именно. Но я точно адаптировался, стал спокойнее, счастливее.

Я бы хотел остаться в ПСЖ. И хочу, чтобы Мбаппе остался. наша задача сделать ПСЖ великой командой. Хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это важнее всего", – сказал бразилец в эфире TF1.

Напомним, соглашение Неймара с парижанами истекает в 2022 году. 

Читать по теме: Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура Бундеслиги

Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов