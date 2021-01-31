Неймар высказался о том, какие чувства он испытывает в ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар рассказал почему хочет остаться в клубе.

"Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое поменялось, мне трудно объяснить, что именно. Но я точно адаптировался, стал спокойнее, счастливее.

Я бы хотел остаться в ПСЖ. И хочу, чтобы Мбаппе остался. наша задача сделать ПСЖ великой командой. Хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это важнее всего", – сказал бразилец в эфире TF1.