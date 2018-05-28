Неймар высказался о возможном переходе в "Реал"

Теги реал мадридпсжнеймар

Неймар высказался о возможном переходе в "Реал"Нападающий ПСЖ Неймар не подтвердил слухи о том, что в ближайшее время он станет игроком мадридского "Реала".

По словам футболиста, сейчас он думает только о Чемпионате Мира.

"Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии. "Реал"? Иногда люди несут всякую чушь. Не стоит даже отвечать", - сказал он.

Напомним, что 26-летний бразилец из-за травмы не выходит на поле с 25 февраля.

Напомним, Неймар мечтает поиграть под руководством Гвардиолы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов