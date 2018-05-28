Неймар высказался о возможном переходе в "Реал"

Нападающий ПСЖ Неймар не подтвердил слухи о том, что в ближайшее время он станет игроком мадридского "Реала".

По словам футболиста, сейчас он думает только о Чемпионате Мира.

"Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии. "Реал"? Иногда люди несут всякую чушь. Не стоит даже отвечать", - сказал он.

Напомним, что 26-летний бразилец из-за травмы не выходит на поле с 25 февраля.

Напомним, Неймар мечтает поиграть под руководством Гвардиолы. | soccernews.ru