Неймар высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов
Фото инстаграм Неймара
Форвард ПСЖ Неймар сделал заявление о вылете своей команды из Лиги Чемпионов.
Напомним, что парижан выбил "Манчестер Сити", дважды обыгравший соперника: 2:1 - на выезде, 2:0 - дома.
"До сих пор тяжело писать об этом. Мне очень грустно от того, что мы проиграли, но я горжусь тем, как работала вся команда. Мы сделали всё, что в наших силах. К сожалению, нашей лучшей игры было недостаточно, но мы вынесем из этого урок", - написал Неймар в инстаграме.
Не пропустите: Капелло оценил игру Неймара в матче с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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