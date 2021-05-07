Неймар высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов

Фото инстаграм Неймара

Форвард ПСЖ Неймар сделал заявление о вылете своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что парижан выбил "Манчестер Сити", дважды обыгравший соперника: 2:1 - на выезде, 2:0 - дома.

"До сих пор тяжело писать об этом. Мне очень грустно от того, что мы проиграли, но я горжусь тем, как работала вся команда. Мы сделали всё, что в наших силах. К сожалению, нашей лучшей игры было недостаточно, но мы вынесем из этого урок", - написал Неймар в инстаграме.

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