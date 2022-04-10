Неймар высказался об игре вместе с Мбаппе и Месси
Фото: твиттер Неймара\Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился эмоциями от игры в одной команде вместе с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси.
"Я очень доволен и счастлив, что сделал первый хет-трик в этом сезоне. Но победа и наше отношение к делу радуют меня даже сильнее. Важно, что с каждым матчем химия между нами становится все ощутимее.
К сожалению, все выходят на пик формы к концу сезона. Жаль, но я очень рад той игре, что мы демонстрируем.
Гораздо легче играть с очень умными игроками. Лео и Килиан – это выдающиеся игроки, это два гения", – сказал бразилец.
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