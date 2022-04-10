Неймар высказался об игре вместе с Мбаппе и Месси

Фото: твиттер Неймара\Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился эмоциями от игры в одной команде вместе с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси.

"Я очень доволен и счастлив, что сделал первый хет-трик в этом сезоне. Но победа и наше отношение к делу радуют меня даже сильнее. Важно, что с каждым матчем химия между нами становится все ощутимее.

К сожалению, все выходят на пик формы к концу сезона. Жаль, но я очень рад той игре, что мы демонстрируем.

Гораздо легче играть с очень умными игроками. Лео и Килиан – это выдающиеся игроки, это два гения", – сказал бразилец.

Также не пропустите: Мбаппе высказался о трио с Неймаром и Месси. | http://soccernews.ru