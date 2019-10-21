Неймар высказался об отношениях с фанатами ПСЖ

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Неймар высказался об отношениях с фанатами ПСЖ
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он надеется вернуть любовь фанатов парижского клуба. Форвард хотел покинуть клуб в летнее трансферное окно, но его переход не состоялся. Теперь бразилец регулярно подвергается обструкции со стороны болельщиков.

"Я счастлив в ПСЖ. Я профессионал, поэтому буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь ПСЖ добиться побед во всех турнирах. Надеюсь, что через какое-то время я вновь завоюю любовь болельщиков. Я понимаю, почему они сейчас так реагируют. Но я прошу также понять и меня. Я хотел найти счастье в Испании, но остался в ПСЖ.

Отношения с фанатами похожи на отношения между мужчиной и женщиной. У них бывают ссоры, но затем любовь берет верх", - приводит слова Неймара L'Equipe.

Напомним, что интерес к 27-летнему Неймару проявляли "Барселона" и "Реал". Впрочем, испанским клубам не удалось договориться с ПСЖ по трансферу форварда.

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