Неймар высказался об отношениях с фанатами ПСЖ
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он надеется вернуть любовь фанатов парижского клуба. Форвард хотел покинуть клуб в летнее трансферное окно, но его переход не состоялся. Теперь бразилец регулярно подвергается обструкции со стороны болельщиков.
"Я счастлив в ПСЖ. Я профессионал, поэтому буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь ПСЖ добиться побед во всех турнирах. Надеюсь, что через какое-то время я вновь завоюю любовь болельщиков. Я понимаю, почему они сейчас так реагируют. Но я прошу также понять и меня. Я хотел найти счастье в Испании, но остался в ПСЖ.
Отношения с фанатами похожи на отношения между мужчиной и женщиной. У них бывают ссоры, но затем любовь берет верх", - приводит слова Неймара L'Equipe.
Напомним, что интерес к 27-летнему Неймару проявляли "Барселона" и "Реал". Впрочем, испанским клубам не удалось договориться с ПСЖ по трансферу форварда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|10
|19
|3
|Реймс
|10
|17
|4
|Марсель
|10
|16
|5
|Анжер
|10
|16
|6
|Бордо
|10
|15
|7
|Лилль
|10
|15
|8
|Монпелье
|10
|14
|9
|Брест
|10
|14
|10
|Сент-Этьен
|10
|14
|11
|Ницца
|10
|13
|12
|Ренн
|10
|12
|13
|Амьен
|10
|12
|14
|Монако
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
|18
|Ним
|10
|10
|19
|Дижон
|10
|9
|20
|Страсбур
|10
|9