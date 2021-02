Неймар высмеял пенальти "Барселоны" в матче с ПСЖ

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отреагировал на назначение пенальти в ворота парижского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:1).

Форвард назвал пенальти шуткой и оставил несколько смеющихся эмозди. Впрочем, вскоре бразилец удалил твит. Неймар пропустил матч из-за травмы.

Neymar's immediate reaction to the Barcelona penalty. pic.twitter.com/NYudzPRnWB