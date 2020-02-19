Неймар выступил с критикой в адрес ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар остался недоволен решением клуба предоставить ему отдых перед матчем с дортмундской "Боруссией" (1:2).
"Сложно, когда не играешь в четырех матчах кряду, однако так решили клуб и врачи. Мне это не понравилось.Мы долго разговаривали по этому поводу. Я был готов, однако клуб опасался, что я травмируюсь. В итоге мне же и сделали хуже.
Я понимаю опасения клуба - в двух последних ЛЧ я пропускал 1/8 финала. Я уважаю решение клуба, однако так нельзя, так как футболисту это только во вред.
Было очень трудно играть все 90 минут в таком интенсивном матче. Это совершенно иной уровень. Я мог бы сыграть лучше, если бы находился в лучшей форме", - приводит слова Неймара GFFN.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|25
|52
|3
|Ренн
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|41
|4
|Лилль
|25
|40
|5
|Монако
|25
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|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|25
|37
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|36
|10
|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
|33
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13