Неймар выступил с критикой в адрес ПСЖ

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Неймар выступил с критикой в адрес ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар остался недоволен решением клуба предоставить ему отдых перед матчем с дортмундской "Боруссией" (1:2).

"Сложно, когда не играешь в четырех матчах кряду, однако так решили клуб и врачи. Мне это не понравилось.Мы долго разговаривали по этому поводу. Я был готов, однако клуб опасался, что я травмируюсь. В итоге мне же и сделали хуже.

Я понимаю опасения клуба - в двух последних ЛЧ я пропускал 1/8 финала. Я уважаю решение клуба, однако так нельзя, так как футболисту это только во вред.

Было очень трудно играть все 90 минут в таком интенсивном матче. Это совершенно иной уровень. Я мог бы сыграть лучше, если бы находился в лучшей форме", - приводит слова Неймара GFFN.

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