Неймар выйдет в стартовом составе на матч с "Генгамом"

ПСЖ объявил стартовый состав на матч против "Генгама", который начнется в 22:00.

ПСЖ: Ареола, Алвес, Маркиньос, Силва, Курзава, Верратти, Мотта, Рабио, Ди Мария, Кавани, Неймар.

Как видим, новичок клуба Неймар, перешедший из "Барселоны" за 222 миллиона евро, начнет матч с первых минут.

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