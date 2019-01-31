Неймар взбесился, когда его спросили о возвращении в "Барсу". Очень грубый ответ

Нападающий ПСЖ Неймар прилетел в Барселону для лечения травмы ноги.

В аэропорту игрока встретили журналисты, которые задавали вопросы о его возможно возвращении в "Барселону".

26-летний бразилец грубо ответил журналистам.

"Не ****** меня", - сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар часто звонит руководству каталонского клуба по поводу своего возможного возвращения.

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