Неймар взбесился, когда его спросили о возвращении в "Барсу". Очень грубый ответ

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Неймар взбесился, когда его спросили о возвращении в "Барсу". Очень грубый ответ

Нападающий ПСЖ Неймар прилетел в Барселону для лечения травмы ноги.

В аэропорту игрока встретили журналисты, которые задавали вопросы о его возможно возвращении в "Барселону"

26-летний бразилец грубо ответил журналистам.

"Не ****** меня", - сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар часто звонит руководству каталонского клуба по поводу своего возможного возвращения.

Не пропустите: Неймар посетил Барселону в рамках курса лечения травмы ноги| http://soccernews.ru

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