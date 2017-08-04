Неймар: "Я благодарен "Барселоне", но мне нужны новые вызовы"
Нападающий ПСЖ Неймар обратился к болельщикам своего бывшего клуба "Барселоны".
"Я подготовил этот текст специально для сегодняшнего дня. В жизни спортсмена всегда есть вызовы. Некоторые даются нам просто так, другие возникают как следствие наших собственных решений. Благодаря им продолжает гореть свет, освещающий карьеру. Она насыщенная, но при этом короткая.
"Барселона" была для меня больше, чем обычный вызов. Это была мечта моего детства. Я приехал в Каталонию в 21 год. Помню первые дни в клубе. В раздевалке я встречался со своими кумирами - Месси, Вальдесом, Хави, Иньестой, Пуйолем, Пике и Бускетсом. Я всегда хотел играть за клуб, который является больше чем просто клубом. "Барселона" – это олицетворение Каталонии.
Для меня было честью выходить на поле вместе с величайшими спортсменами, которых я когда-либо видел в своей жизни. Я уверен, что никогда не буду играть с кем-то, кто будет лучше Месси. Он стал моим другом на поле и за его пределами. Я горжусь, что играл с ним в одном команде. Барселона стала мне родиной. Я люблю "Барселону" и Каталонию.
Но спортсмену нужны новые вызовы и я во второй раз в жизни ослушался своего отца. Папа, я понимаю и уважаю твое мнение. Но мое решение принято. Прошу поддержать меня, как ты всегда это делал раньше.
"Барселона" и Каталония навсегда останутся в моем сердце, но я жажду новых вызовы. Я принял предложение ПСЖ, чтобы достигнуть чего-то нового и помочь клубу завоевать новые титулы, которых так ждут болельщики. Да, это дерзкий вызов для моей карьеры, но я готов к нему.
Благодарю болельщиков "Барселоны" за любовь, а также я благодарен за все, чему научился у партнеров, с которыми я играл.
Однако я чувствую в глубине души, что пришло время уйти. "ПСЖ" станет моим новым домом на ближайшие несколько лет. Я буду напряженно работать, чтобы оправдать оказанную мне честь. Конечно, я рассчитываю на поддержку болельщиков, друзей, тех профессионалов, которые сопровождают меня, и моей семьи, которая прошла через много трудностей в этот период моей жизни. Это сложное решение. Однако я его принял со всей зрелостью своих 25 лет", - сказал Неймар в видеообращении, опубликованном в его инстаграме.
Напомним, что 25-летний Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20