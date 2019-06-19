Неймар: "Я больше не хочу играть в ПСЖ"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании покинуть парижский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, звёздный футболист сказал президенту французского гранда Нассеру Аль-Хелаифи следующее: "Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить".

Отмечается, что именно после этого разговора Аль-Хелаифи в интервью журналу France Football подчеркнул, что никто не заставлял Неймара переходить в ПСЖ.

27-летний форвард хочет вернуться в "Барселону", цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год.

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