Неймар: "Я больше не хочу играть в ПСЖ"

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Неймар: "Я больше не хочу играть в ПСЖ"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании покинуть парижский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, звёздный футболист сказал президенту французского гранда Нассеру Аль-Хелаифи следующее: "Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить".

Отмечается, что именно после этого разговора Аль-Хелаифи в интервью журналу France Football подчеркнул, что никто не заставлял Неймара переходить в ПСЖ.

27-летний форвард хочет вернуться в "Барселону", цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год.

Не пропустите: Месси сообщил президенту "Барселоны" свою позицию по возможному возвращению Неймара. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Символично, что симулянт, нытик и провокатор, называет Барселону своим домом.

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OkTawius
Димон

главное, чтобы его Реал не переманил, а то будет стыд на нашу голову(

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Mutaloff
Mutaloff

Сильное заявление!

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