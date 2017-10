Неймар: "Я часто получал по ногам от игроков "Марселя", у меня синяки по всему телу"

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал свое удаление в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (2:2).

"Это наказание слишком раздуто. И несправедливо. Я часто получал по ногам от игроков "Марселя", у меня синяки по всему телу! Я так отреагировал из-за того, что на мне совершили фол. Меня ударили сзади. Потому я и разозлился", - сказал бразилец.

Two yellow cards in as many minutes - and Neymar is OFF! pic.twitter.com/fZkKDYYU2Y