Неймар: "Я испытываю страх из-за того, что не играл три месяца"

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар признался, что испытывает страх после восстановления от травмы.

"Физически я в порядке. Есть некоторые неудобства, но мне ничто не мешает. Я по-прежнему не готов на 100 процентов, но всё придёт со временем. Я испытываю страх из-за того, что не играл три месяца. Боюсь делать некоторые движения. Но нет ничего, что может остановить меня" - приводит слова Неймара Globo Esporte.

Напомним, что 26-летний бразилец не выходит на поле с 25 февраля.

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