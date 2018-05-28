Неймар: "Я испытываю страх из-за того, что не играл три месяца"

Теги неймарпсжбразилия

Неймар: "Я испытываю страх из-за того, что не играл три месяца"

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар признался, что испытывает страх после восстановления от травмы.

"Физически я в порядке. Есть некоторые неудобства, но мне ничто не мешает. Я по-прежнему не готов на 100 процентов, но всё придёт со временем. Я испытываю страх из-за того, что не играл три месяца. Боюсь делать некоторые движения. Но нет ничего, что может остановить меня" - приводит слова Неймара Globo Esporte.

Напомним, что 26-летний бразилец не выходит на поле с 25 февраля.

Не пропустите: Неймар определился с планами на будущее. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов