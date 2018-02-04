Неймар: "Я как никогда раньше жду матчи с "Реалом"



Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своих ожиданиях от предстоящих матчей с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я как никогда раньше жду матчи с "Реалом". Надеюсь, что время пролетит быстро. Мы тщательно готовимся к этим матчам. Нам будет противостоять большой клуб, к которому мы относимся с уважением. Мы постараемся победить", - приводит слова Неймара Goal.com.

Матч "Реал" - ПСЖ состоится 14 февраля. Ответный поединок ПСЖ - "Реал" пройдет 6 марта.

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