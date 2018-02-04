Неймар: "Я как никогда раньше жду матчи с "Реалом"
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своих ожиданиях от предстоящих матчей с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Я как никогда раньше жду матчи с "Реалом". Надеюсь, что время пролетит быстро. Мы тщательно готовимся к этим матчам. Нам будет противостоять большой клуб, к которому мы относимся с уважением. Мы постараемся победить", - приводит слова Неймара Goal.com.
Матч "Реал" - ПСЖ состоится 14 февраля. Ответный поединок ПСЖ - "Реал" пройдет 6 марта.
Не пропустите: Неймар забил 350-й гол в карьере. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Благодаря голу Корреа "Атлетико" празднует домашнюю победу над "Валенсией"
-
Трагикомедия на "Энфилде": на последних секундах матча "Тоттенхэм" вырывает ничью у "Ливерпуля"
-
Боевая ничья в каталонском дерби: "Барселона" теряет очки в матче с "Эспаньолом"
-
"Ювентус" отправил семь безответных мячей в ворота "Сассуоло"
-
Валенсийское чудо: "Леванте" отбирает очки у "Реала"
Лента новостей
-
Шахин: "Всегда было ясно, что я хочу быть частью "Боруссии"
-
Берлускони раскритиковал новое руководство "Милана"
-
Пике: "Слова о том, что они играют в Корнельи - это не неуважение, это факт"
-
"Монако" - "Лион" - 3:2 (обзор)
-
Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"
-
"Беневенто" - "Наполи" - 0:2 (обзор)
-
"Атлетико" - "Валенсия" - 1:0 (обзор)
-
"Наполи" на выезде разобрался с "Беневенто"
-
Благодаря голу Корреа "Атлетико" празднует домашнюю победу над "Валенсией"
-
Каталонское дерби завершилось расистским скандалом
-
Кике Флорес: "Пике не заставит замолчать фанатов "Эспаньола"
-
Кейн поделился мнением о матче с "Ливерпулем"
-
Сунесс: "Реал" не стал бы рассчитывать на Почеттино, отталкиваясь от его побед"
-
Кейн отметился 100-м голом в АПЛ
-
Клопп недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"
-
Почеттино: "Считаю, что "Тоттенхэм" смотрелся гораздо лучше "Ливерпуля"
-
Вальверде прокомментировал ничью с "Эспаньолом"
-
"Жирона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)
-
"Жирона" одержала победу над "Атлетиком"
-
Пике отпраздновал гол жестом, направленным болельщикам "Эспаньола"