Неймар: "Я не супергерой"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что порой он устает от своей известности.
"Я не являюсь супергероем или идеальным кумир. Порой у меня тоже бывает плохое настроение, хочется уйти домой и спрятаться. Побыть наедине с семьей и друзьями. Я не могу выдерживать давление со всего мира. Но я пытаюсь справляться с этим, так как являюсь примером не только для своего сына, но и для большинства юных футболистов. Я всегда стараюсь поступать правильно, так как на мне лежит огромная ответственность", - цитирует Неймара L’Équipe.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". Форвард даже пропустил начало предсезонной подготовки, но сейчас вернулся в расположение парижского клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27