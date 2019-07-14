Неймар: "Я не супергерой"

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Неймар: "Я не супергерой"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что порой он устает от своей известности.

"Я не являюсь супергероем или идеальным кумир. Порой у меня тоже бывает плохое настроение, хочется уйти домой и спрятаться. Побыть наедине с семьей и друзьями. Я не могу выдерживать давление со всего мира. Но я пытаюсь справляться с этим, так как являюсь примером не только для своего сына, но и для большинства юных футболистов. Я всегда стараюсь поступать правильно, так как на мне лежит огромная ответственность", - цитирует Неймара L’Équipe.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". Форвард даже пропустил начало предсезонной подготовки, но сейчас вернулся в расположение парижского клуба.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Неймар:Я не являюсь супергероем или идеальным кумиром.Я простая блондинка.

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Карлыч69
Карлыч69

брависсимо, брат!

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