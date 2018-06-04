Неймар: "Я никогда не буду лучше Роналду, Пеле и других"

Нападающий сборной Бразилии Неймар не уделяет внимания тому факту, что он может стать лучшим бомбардиром за всю историю национальной команды.

На счету Неймара 54 гола в футболке сборной Бразилии. По этому показателю он уступает только Роналдо (62 гола) и Пеле (77 голов).

"Нет никакой гонки за звание лучшего бомбардира в истории Бразилии. Это просто цифры. Я уважаю всех этих великих игроков. Ромарио, Зико, Роналдо, Пеле и других. Я не хочу быть лучше, чем они. И я не буду лучше них. Это мои кумиры, они были до меня. У каждого своя история. Я просто очень рад, что забиваю голы", - сказал он.

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