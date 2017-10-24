Неймар: "Я поздравляю Роналду, он это заслужил"
Форвард ПСЖ Неймар считает справедливой победу нападающего "Реала" Криштиану Роналду в опросе ФИФА за лучшего игрока 2017 года.
"Конечно, победа "Реала" в Лиге чемпионов стала определяющим фактором. Я поздравляю его, он это заслужил. Он многого добился в футболе, его уважают. Он и Месси – две звезды мирового футбола.
Я очень рад, что попал в тройку лучших", – сказал Неймар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|26
|2
|Монако
|10
|22
|3
|Нант
|10
|20
|4
|Лион
|10
|19
|5
|Марсель
|10
|18
|6
|Сент-Этьен
|10
|17
|7
|Бордо
|10
|16
|8
|Монпелье
|10
|15
|9
|ФК Кан
|10
|15
|10
|Тулуза
|10
|14
|11
|Генгам
|10
|13
|12
|Анжер
|10
|12
|13
|Труа
|10
|12
|14
|Ницца
|10
|10
|15
|Ренн
|10
|9
|16
|Амьен
|9
|9
|17
|Страсбур
|10
|9
|18
|Дижон
|10
|9
|19
|Лилль
|9
|6
|20
|Метц
|10
|3