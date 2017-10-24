Неймар: "Я поздравляю Роналду, он это заслужил"

Форвард ПСЖ Неймар считает справедливой победу нападающего "Реала" Криштиану Роналду в опросе ФИФА за лучшего игрока 2017 года.

"Конечно, победа "Реала" в Лиге чемпионов стала определяющим фактором. Я поздравляю его, он это заслужил. Он многого добился в футболе, его уважают. Он и Месси – две звезды мирового футбола.

Я очень рад, что попал в тройку лучших", – сказал Неймар.

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