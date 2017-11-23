Неймар: "Я пришел в ПСЖ, чтобы стать лучшим игроком в мире"

Вингер французского ПСЖ Неймар назвал причины, по которым он решился этим летом перебраться в стан "красно-синих".

" Я приехал сюда, чтобы стать лучшим игроком в мире, чтобы сделать ПСЖ лучшим клубом в Европе, а это подразумевает собой победу в Лиге Чемпионов. Мы готовы пройти долгий путь. В этом турнире есть много достойных соперников, поэтому сделать это будет нелегко, но мы находимся на том уровне, который позволяет никого не бояться ", - цитирует 25-летнего бразильца Record.

Напомним, наставник "Леганеса" считает, что уход Неймара сделал "Барселону" сильнее. | soccernews.ru