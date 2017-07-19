Неймар: "Я счастлив в "Барселоне"

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Неймар: "Я счастлив в "Барселоне"Нападающий "Барселоны" Неймар заявил, что не собирается покидать каталонский клуб. Звездный футболист признал, что в прошлом сезоне полностью освоился в команде.

Ранее СМИ сообщили о желании бразильца перейти в ПСЖ.

"Прошлый сезон был лучшим для меня в "Барселоне". Я привык и к городу, и к команде. Я счастлив в "Барселоне". В прошлом сезоне почувствовал себя здесь комфортно, пусть мы и не выиграли чемпионство и Лигу чемпионов. Но мы показываем отличную игру, нужно продолжать в том же духе", - сказал он.

Напомним, в случае ухода Неймара "Барселона" намерена подписать трех топовых игроков.  | http://soccernews.ru

комментарии
Сергей

пусть валит нахуй

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