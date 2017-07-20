Неймар: "Я в порядке"

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Неймар: "Я в порядке"Форвард каталонской "Барселоны" Неймар продолжает готовиться к новому сезону вместе со своей командой, информирует Mundo Deportivo.

Так, во время сегодняшней утренней тренировки бразилец, которого слухи активно связывают с французским ПСЖ, вел себя вполне обыденно, находясь при этом, как и всегда, в хорошем расположении духа. На вопрос же журналистов о том, как он себя чувствует, футболист коротко ответил: "Я в порядке."

Напомним, зарплата Неймара в ПСЖ может составить порядка 30-40 миллионов евро. | soccernews.ru

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