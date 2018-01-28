Неймар: "Я всем доволен в ПСЖ"

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Неймар: "Я всем доволен в ПСЖ"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опроверг информацию о том, что он хочет перейти в "Реал".

"Мне нравятся мои партнеры по команды и я всем доволен в ПСЖ. Я хорошо играю за команду и у меня хорошая статистика. Я пришел сюда, чтобы творить историю ПСЖ. А слухи всегда были, есть и будут. Когда я играл за "Сантос" и "Барселону", то слухи вокруг меня появлялись регулярно и от этого никуда не деться. Но вся эта шумиха также доказывает, что я отличный футболист. Вокруг классных игроков всегда масса разговоров", – приводит слова Неймара Goal.com.

Напомним, что "Реал" считает 25-летнего Неймара своей главной трансферной целью летом.

Не пропустите: Президент ПСЖ исключил продажу Неймара следующим летом. | http://soccernews.ru

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