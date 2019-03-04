Неймар ярко оценил перспективы развития карьеры Мбаппе
Нападающий ПСЖ Неймар уверен, что его партнер по команде форвард Килиан Мбаппе станет одним из лучших футболистов в истории.
"У нас прекрасные отношения с Килианом. Я зову его золотым мальчиком. Уверен, что он станет одним из лучших футболистов в истории. Я стараюсь всячески его поддерживать. Мы много разговариваем и чувствуем себя братьями. Мы отлично понимаем друг друга на поле, между нами нет зависти. Подобные отношения у меня были с Месси, когда мы боролись за "Золотой мяч", - приводит слова Неймара Globo Esporte.
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Ницца
|27
|40
|8
|Монпелье
|26
|38
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19