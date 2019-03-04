Неймар ярко оценил перспективы развития карьеры Мбаппе

1 Теги псжнеймаркилиан мбаппе

Неймар ярко оценил перспективы развития карьеры Мбаппе
Нападающий ПСЖ Неймар уверен, что его партнер по команде форвард Килиан Мбаппе станет одним из лучших футболистов в истории.

"У нас прекрасные отношения с Килианом. Я зову его золотым мальчиком. Уверен, что он станет одним из лучших футболистов в истории. Я стараюсь всячески его поддерживать. Мы много разговариваем и чувствуем себя братьями. Мы отлично понимаем друг друга на поле, между нами нет зависти. Подобные отношения у меня были с Месси, когда мы боролись за "Золотой мяч", - приводит слова Неймара Globo Esporte.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Тебе до Месси, как до луны ПЕШКОМ )))

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