Неймар ярко отреагировал на победу ПСЖ над "Барселоной" в Лиге Чемпионов

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал победу своей команды над "Барселоной" (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Невероятный матч в исполнении нашего клуба! Все сыграли очень хорошо. Мой мальчик Мбаппе сделал хет-трик. Паредес - монстр", - написал Неймар в своем Twitter.

Сам Неймар пропустил матч из-за травмы.

В середине тайма счет с пенальти открыл нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Через несколько минут равновесие восстановил Мбаппе, который во второй тайме вывел парижан вперед. Третий гол забил форвард ПСЖ Мойсе Кин, а в концовке точку поставил Мбаппе.

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