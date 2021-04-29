Неймар ярко отреагировал на поражение ПСЖ от "Манчестер Сити"
Фото инстаграм Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар высказался после поражения своей команды от "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в нашу команду, верю, что мы можем быть лучше. Вперёд, Париж! 1% шансов, 99% веры", - написал бразилец в инстаграме.
Напомним, что ПСЖ проиграл "Сити" дома со счётом 1:2.
Ответная встреча между командами состоится в Англии во вторник, 4 мая.
Не пропустите: Солист группы Oasis раскритиковал Неймара после матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Агент Тила поделился информацией о будущем Гуса в "Спартаке"
-
Онопко готов поработать в "Шахтёре"
-
В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Шикинью
-
Зинченко прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
Агент Чистякова оценил шансы на то, что "Зенит" выкупит игрока
-
Вингер "Лестера" пропустит остаток сезона и Евро-2020
-
РПЛ объявила место проведения матча "Локомотив" - "Динамо"
-
"Челси" определился с ценой на Абрахама
-
"Спартак" поборется за хавбека "Бенфики"
-
Неймар ярко отреагировал на поражение ПСЖ от "Манчестер Сити"
-
Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале"
-
Почеттино высказался о поражении ПСЖ от "Манчестер Сити"
-
"РБ Лейпциг" назвал имя нового главного тренера
-
Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле
-
"Манчестер Сити" повторил достижение 51-летней давности
-
"Тоттенхэм" готовит встречу с тренером "Аякса"
-
Верратти "наехал" на Гвардиолу во время игры ПСЖ - "Манчестер Сити"
-
РПЛ назвала лучшего тренера апреля
-
"Эвертон" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Идрисса Гуйе повторил антирекорд Юрия Ковтуна
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4