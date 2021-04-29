Неймар ярко отреагировал на поражение ПСЖ от "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар высказался после поражения своей команды от "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в нашу команду, верю, что мы можем быть лучше. Вперёд, Париж! 1% шансов, 99% веры", - написал бразилец в инстаграме.

Напомним, что ПСЖ проиграл "Сити" дома со счётом 1:2.

Ответная встреча между командами состоится в Англии во вторник, 4 мая.

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