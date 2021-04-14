Неймар ярко отреагировал на выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов

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Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов. Французский клуб в четвертьфинале прошел мюнхенскую "Баварию" благодаря правилу выездного гола (0:1 - дома, 3:2 - в гостях).

"Несмотря на поражение, я счастлив. Мы играли с потрясающей командой. Но у нас тоже классная команда и мы это доказали. Мы сумели выбить из турнира победителя Лиги чемпионов. Впрочем, нам нужно работать больше, чтобы стать еще лучше.

Я почти не переживаю из-за нереализованных моментов.. Главное, что мы вышли в полуфинал", - приводит слова Неймара RMC Sport.

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