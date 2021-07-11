Неймар ярко поздравил Месси с завоеванием Кубка Америки (видео)

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Неймар ярко поздравил Месси с завоеванием Кубка Америки (видео)

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии Неймар поздравил форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси с завоеванием Кубка Америки.

После завершения финального матча Аргентина - Бразилия (1:0) Неймар подошел к Месси и футболисты на протяжении некоторого времени обнимались в центре поля.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

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