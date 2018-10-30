Неймар ярко высказался о Месси и Роналду



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар рассказал об игре с Лионелем Месси за "Барселону", а также соперничестве с Криштиану Роналду, который ранее играл за "Реал".

"Я стал сильнее благодаря игре рядом с Месси. Я каждый день узнавал что-то новое. Лео это мой кумир. Что касается Роналду, то он просто монстр. Играть против него было честью для меня.

В моей карьере было два плохих момент. Первый - это травма на чемпионате мира 2014 года. Тогда все моя мечта рухнула в один момент. Второй - это ЧМ-2018. Я долго восстанавливался после травмы, поэтому толком не сумел проявить себя в России", - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

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