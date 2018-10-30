Неймар ярко высказался о Месси и Роналду

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Неймар ярко высказался о Месси и Роналду
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар рассказал об игре с Лионелем Месси за "Барселону", а также соперничестве с Криштиану Роналду, который ранее играл за "Реал".

"Я стал сильнее благодаря игре рядом с Месси. Я каждый день узнавал что-то новое. Лео это мой кумир. Что касается Роналду, то он просто монстр. Играть против него было честью для меня.

В моей карьере было два плохих момент. Первый - это травма на чемпионате мира 2014 года. Тогда все моя мечта рухнула в один момент. Второй - это ЧМ-2018. Я долго восстанавливался после травмы, поэтому толком не сумел проявить себя в России", - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Не пропустите: Роналду назвал своих конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" 2018 года. | http://soccernews.ru

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Комментарии
Braveman

Роналду: "Да играть против меня или со мной - это большая честь для всех!"

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