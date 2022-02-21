Неймар ярко высказался о предстоящем ответном матче с "Реалом"

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Мы намерены сотворить историю в ПСЖ. Посмотрим, что ждет нас в будущем. Мы очень усердно работаем. Хотим войти в историю, победив "Реал", – приводит слова Неймара Marca.

Матч "Реал" - ПСЖ состоится 9 марта.

Напомним, что в первом матче ПСЖ на своем поле обыграл "Реал" со счетом 1:0.

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