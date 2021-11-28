Неймар ярко высказался о своей новой травме
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал свою травму, полученную в матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1).
"Мне предстоит курс восстановления. К сожалению, это является частью жизни спортсмена. Мне нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь более сильнем", - написал Неймар в инстаграме.
В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13