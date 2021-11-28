Неймар ярко высказался о своей новой травме

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал свою травму, полученную в матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1).

"Мне предстоит курс восстановления. К сожалению, это является частью жизни спортсмена. Мне нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь более сильнем", - написал Неймар в инстаграме.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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