Неймар забил 10 голов в 11 матчах за ПСЖ, в "Барселоне" ему понадобилось на это 25 поединков

В матче 10-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде играет с "Марселем".

В первой половине встречи голом за парижан отметился бразильский нападающий Неймар.

Стоит отметить, что этот мяч стало для 25-летнего форварда 10-м за парижский клуб в 11 проведенных матчах.

Ранее, чтобы забить свои первые 10 голов за клуб Неймару пришлось провести 25 матчей за "Барселону" и 42 поединка за "Сантос".

Не пропустите: Неймар остался недоволен решением Эмери. | http://soccernews.ru