Неймар забил 20-й гол в 21 матче Лиги 1

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар забил гол в матче первого тура чемпионата Франции против "Кана" (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для 26-летнего форварда 20-м в 21 матче Лиги 1. Стоит отметить, что форвард впервые отличился за парижский клуб с февраля, когда он получил травму и выбыл до конца сезона.

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