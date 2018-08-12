Неймар забил 20-й гол в 21 матче Лиги 1

Теги псжнеймар

Неймар забил 20-й гол в 21 матче Лиги 1

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар забил гол в матче первого тура чемпионата Франции против "Кана" (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для 26-летнего форварда 20-м в 21 матче Лиги 1. Стоит отметить, что форвард впервые отличился за парижский клуб с февраля, когда он получил травму и выбыл до конца сезона.

Не пропустите: Неймар забил первый гол ПСЖ в этом сезоне. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов