Неймар забил 300-й гол в карьере

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Неймар забил 300-й гол в карьере

Форвард ПСЖ Неймар дважды поразил ворота "Бордо" в матче седьмого тура французской Лиги 1.

Второй гол 25-летнего бразильца в этом поединке стал для него 300-м в карьере.

Неймар забил 136 голов в составе "Сантоса", 105 - в "Барселоне", 7 - в ПСЖ, 52 - в сборной Бразилии.

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