Неймар забил 350-й гол в карьере

Форвард ПСЖ Неймар поразил ворота "Лилля" в матче 24-го тура французской Лиги 1.

Этот гол стал для 25-летнего бразильца 350-м в карьере. Для достижения этого показателя ему понадобилось 558 матчей.

В составе ПСЖ Неймар забил 27 голов, в "Сантосе" - 138, в "Барселоне" - 114, в сборной Бразилии разных возрастов - 71. | http://soccernews.ru