Неймар забил 400-й гол в карьере

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Неймар забил 400-й гол в карьере

Фото твиттер Неймара

Форвард ПСЖ Неймар преодолел отметку в 400 забитых мячей за профессиональную карьеру, сообщает ESPN Stats.

После дубля в ворота "Бордо" (3:2) в субботу на счету бразильца стало 401 гол. 

136 раз нападающий отличился в составе "Сантоса", 105 - в "Барселоне", 90 - в ПСЖ, 70 - в сборной Бразилии.

Напомним, что Неймару сейчас 29 лет. В мае он продлил контракт с парижанами до 2025 года.

Не пропустите: Неймар высказался о критике в свой адрес. | http://soccernews.ru
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