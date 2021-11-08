Неймар забил 400-й гол в карьере
Фото твиттер Неймара
Форвард ПСЖ Неймар преодолел отметку в 400 забитых мячей за профессиональную карьеру, сообщает ESPN Stats.
После дубля в ворота "Бордо" (3:2) в субботу на счету бразильца стало 401 гол.
136 раз нападающий отличился в составе "Сантоса", 105 - в "Барселоне", 90 - в ПСЖ, 70 - в сборной Бразилии.
Напомним, что Неймару сейчас 29 лет. В мае он продлил контракт с парижанами до 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13