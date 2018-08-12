Неймар забил первый гол ПСЖ в этом сезоне

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар открыл счет в матче первого тура чемпионата Франции против "Кана" (1:0).

Форвард отличился на 10-й минуте встречи после передачи Нкунку.

В прошлом сезоне 26-летний Неймар забил 28 голов в 31 матче за ПСЖ.

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