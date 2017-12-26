Неймар забил шедевральный гол в благотворительном матче

Форвард французского ПСЖ Неймар, находясь в отпуске у себя в Бразилии, забил шедевральный гол в благотворительном матче.

Вот, что сотворил 25-летний нападающий парижан:

Не пропустите: Неймар рассказал, что ему нужно, чтобы выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru