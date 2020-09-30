Неймар задолжал 34,6 млн евро налогов в Испании

Форвард ПСЖ Неймар появился в списке должников испанской налоговой службы. Об этом сообщает AFP.

По данным источника, долг бразильца перед налоговыми органами Испании составляет 34,6 млн евро.

28-летний футболист играл за "Барселону" в 2013-2017 годах, после чего перешел в ПСЖ за 222 млн евро.

Весной 2019 года испанские налоговые службы подозревают нападающего Неймара в сокрытии части доходов во время его выступления за "Барселону".

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