Форвард французского ПСЖ Неймар задумывается над приобретением жилья в Мадриде, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, купить недвижимость в одном из районов испанской столицы бразильцу посоветовал его соотечественник из "Реала" Марсело. Защитник королевского клуба назвал покупку жилья в Мадриде хорошим капиталовложением на будущее.

Напомним, болельщики "Баварии" забросали Неймара денежными купюрами. | soccernews.ru