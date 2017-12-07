Неймар задумывается над приобретением жилья в Мадриде

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Неймар задумывается над приобретением жилья в МадридеФорвард французского ПСЖ Неймар задумывается над приобретением жилья в Мадриде, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, купить недвижимость в одном из районов испанской столицы бразильцу посоветовал его соотечественник из "Реала" Марсело. Защитник королевского клуба назвал покупку жилья в Мадриде хорошим капиталовложением на будущее.

Напомним, болельщики "Баварии" забросали Неймара денежными купюрами. | soccernews.ru

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