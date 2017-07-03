Неймар задумывается об уходе из "Барселоны"

Вингер каталонской "Барселоны" Неймар задумывается об уходе из своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний футболист намерен в будущем побороться за "Золотой мяч". Однако при нынешнем положении вещей осуществить мечту ему мешают два обстоятельства - неудачные выступления его команды и невозможность выбиться в лидеры "сине-гранатовых" из-под Лионеля Месси. Если до следующего сезона ситуация для бразильца не изменится, он будет готов покинуть "Барселону".

Напомним, Неймар заявил о желании вернуться в Бразилию. | soccernews.ru