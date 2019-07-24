Неймар занимается индивидуально на сборе ПСЖ
Форвард ПСЖ Неймар приступил к тренировкам на предсезонном сборе команды, который проходит в Китае.
Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец занимается по индивидуальной программе отдельно от остальных футболистов. Напомним, что в июне Неймар повредил голеностоп, из-за чего вынужден был пропустить Кубок Америки.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из ПСЖ этим летом. ПСЖ готов продать игрока, если поступит достойное предложение, однако пока никто из интересующихся клубов не смог договориться о трансфере.
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|Команда
|М
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|38
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|Лилль
|38
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|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27