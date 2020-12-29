Неймар занял пятое место в списке лучших бомбардиров-бразильцев 2020 года в топ-5 лигах Европы

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Неймар занял пятое место в списке лучших бомбардиров-бразильцев 2020 года в топ-5 лигах Европы

Опубликован рейтинг самых результативных бразильцев в топ-5 европейских лигах по итогам 2020 года.

Первое место занял форвард "Кальяри" Жоао Педро, который с января поразил ворота соперников 15 раз.

В топ-3 также входят Матеус Кунья из "Герты" (11) и Габриэл Жезус из "Манчестер Сити" (10).

Замыкают пятёрку лучших Ришарлисон из "Эвертона" с 9 забитыми мячами и Неймар из ПСЖ с 8 голами.

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