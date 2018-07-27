Неймар занял высокое место на престижном покерном турнире

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар финишировал шестым на турнире по покеру, сообщает ESPN.

В турнире приняли участие 288 человек. Форвард сумел выйти в "финал восьми" и в итоге заработал 21 тысячу долларов.

"Я рад, что принял участие в этом турнире и сумел дойти до финала. Это новый опыт для меня", - сказал Неймар.

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