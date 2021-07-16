Неймар заплёл косички на голове

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Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар решил сменить имидж во время отпуска.

Судя по новым фото, 29-летний футболист отдал предпочтение заплетённым косичкам на своей голове.

Напомним, что на прошлых выходных Неймар в составе "селесао" проиграл финал Кубка Америки.

В прошлом сезоне нападающий сыграл за ПСЖ 31 матч, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.

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