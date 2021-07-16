Неймар заплёл косички на голове
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар решил сменить имидж во время отпуска.
Судя по новым фото, 29-летний футболист отдал предпочтение заплетённым косичкам на своей голове.
Напомним, что на прошлых выходных Неймар в составе "селесао" проиграл финал Кубка Америки.
В прошлом сезоне нападающий сыграл за ПСЖ 31 матч, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
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|28
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|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|Бордо
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|13
|Нант
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|Брест
|28
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
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|Сент-Этьен
|28
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|Амьен
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|23
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|Тулуза
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