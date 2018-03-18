Неймар запросил у ПСЖ рекордную для футбола зарплату

Форвард ПСЖ Неймар запросил у своего клуба рекордную для истории футболе зарплату, информирует espn.com.

По сведениям источника, бразилец обратился к руководству парижан, чтобы его оклад был увеличен до 1,13 миллионов евро за неделю. Таким образом, 26-летний нападающий хочет стать самым высокооплачиваемым игроком мира и получать почти 60 миллионов евро за сезон.

Напомним, Неймар решил сменить имидж. | soccernews.ru