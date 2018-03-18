Неймар запросил у ПСЖ рекордную для футбола зарплату

Теги псжнеймар

Неймар запросил у ПСЖ рекордную для футбола зарплатуФорвард ПСЖ Неймар запросил у своего клуба рекордную для истории футболе зарплату, информирует espn.com.

По сведениям источника, бразилец обратился к руководству парижан, чтобы его оклад был увеличен до 1,13 миллионов евро за неделю. Таким образом, 26-летний нападающий хочет стать самым высокооплачиваемым игроком мира и получать почти 60 миллионов евро за сезон.

Напомним, Неймар решил сменить имидж. | soccernews.ru

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В Китае заплатят...

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а сосать не хочешь дешовка

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Люди за всю свою жизнь не могут заработать а он в неделю требует

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Он чё офигел

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