Неймар зарабатывает столько же, сколько все игроки "Аталанты". ПСЖ сыграет с ней в Лиге Чемпионов

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Неймар зарабатывает столько же, сколько все игроки "Аталанты". ПСЖ сыграет с ней в Лиге Чемпионов

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар зарабатывает столько же, сколько все игроки итальянской "Аталанты" вместе взятые, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Зарплата игрока составляет 36 миллионов евро. Именно такую сумма составляет общую зарплатную ведомость "Аталанты". Самыми высокооплачиваемыми игроками итальянского клуба являются Йосип Иличич и Дуван Сапата, которые получают по 1,2 миллиона евро в год.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги Чемпионов "Аталанта" сыграет против ПСЖ. Матч состоится 12 августа.

Не пропустите: Неймар назвал "рутиной" победу ПСЖ в Кубке французской лиги. | http://soccernews.ru
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