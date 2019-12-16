Неймар заявил, что не собирается покидать ПСЖ

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Неймар заявил, что не собирается покидать ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что не собирается покидать парижский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает France Football.

"Зачем мне хотеть уйти? У меня еще два года по контракту, команда развивается. Мы должны быть сосредоточены на сезоне, чтобы добиться успехов и выиграть как можно больше титулов. Наша цель - Лига Чемпионов.

ПСЖ для меня в приоритете, я буду отдавать все силы каждую неделю", - сказал Неймар.

Сегодня, 16 декабря, стало известно, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет с "Боруссией" Дортмунд.

А еще: Неймара заметили в компании российской топ-модели| http://soccernews.ru

 
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