Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар огласил своё решение о будущем в ПСЖ.
Ранее появились слухи, что 28-летнего футболиста зовёт в "Манчестер Сити" его друг Лионель Месси.
"Я остаюсь в ПСЖ и хочу снова попасть в финал Лиги Чемпионов. Желание вписать своё имя в историю клуба мотивирует меня. Самое важное - это победа в ЛЧ. Личные награды не волнуют меня, только коллективные цели. С первого дня я отдавал все силы на благо ПСЖ, всегда старался показывать максимум на поле ради партнёров по команде. Надеюсь, что клуб продолжит расти. Мы хотим брать те трофеи, которых у нас ещё не было. И это позволит нам войти в историю футбола", - приводит слова форварда Goal.com.
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года, за три сезона он сыграл всего 85 матчей, забил 70 голов и сделал 41 ассист.
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|Марсель
|28
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|Лилль
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|Ницца
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|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13