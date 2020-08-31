Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ

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Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар огласил своё решение о будущем в ПСЖ.

Ранее появились слухи, что 28-летнего футболиста зовёт в "Манчестер Сити" его друг Лионель Месси.

"Я остаюсь в ПСЖ и хочу снова попасть в финал Лиги Чемпионов. Желание вписать своё имя в историю клуба мотивирует меня. Самое важное - это победа в ЛЧ. Личные награды не волнуют меня, только коллективные цели. С первого дня я отдавал все силы на благо ПСЖ, всегда старался показывать максимум на поле ради партнёров по команде. Надеюсь, что клуб продолжит расти. Мы хотим брать те трофеи, которых у нас ещё не было. И это позволит нам войти в историю футбола", - приводит слова форварда Goal.com.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года, за три сезона он сыграл всего 85 матчей, забил 70 голов и сделал 41 ассист.

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