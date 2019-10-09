Неймар заявил, что счастлив быть в ПСЖ

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сказал, что счастлив быть в парижском клубе. Об этом сообщает Daily Mercato.



"Я счастлив играть в сборной и клубе. Все знают, что происходило летом, о моем желании покинуть ПСЖ. Однако сейчас я счастлив. Буду делать все, чтобы помочь команде выигрывать больше трофеев", - сказал Неймар.

Напомним, этим летом бразилец хотел вернуть в "Барселоны", однако трансфер не состоялся из-за высокой цены парижан. В этом сезоне он в 5 матчах забил 4 гола.

ПСЖ занимает 1 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 21 балл.



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