Неймар заявил, что счастлив быть в ПСЖ

6 Теги неймарпсж

Неймар заявил, что счастлив быть в ПСЖ

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сказал, что счастлив быть в парижском клубе. Об этом сообщает Daily Mercato.

"Я счастлив играть в сборной и клубе. Все знают, что происходило летом, о моем желании покинуть ПСЖ. Однако сейчас я счастлив. Буду делать все, чтобы помочь команде выигрывать больше трофеев", - сказал Неймар.

Напомним, этим летом бразилец хотел вернуть в "Барселоны", однако трансфер не состоялся из-за высокой цены парижан. В этом сезоне он в 5 матчах забил 4 гола.

ПСЖ занимает 1 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 21 балл.

А еще: Месси: "Думал, что летом Неймар перейдёт в "Реал"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

19alex77
Алексей

3.14здабол

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Админ?

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов, но всё равно ему меня по плюсам не догнать"

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя заявил:" Все знают , что я гей.Правда ли это?Абсолютная!"

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

А что с Хрыстей? Совсем поехал что ли?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Угу..

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 9 21
2 Нант Нант 9 19
3 Анжер Анжер 9 16
4 Бордо Бордо 9 15
5 Лилль Лилль 9 15
6 Реймс Реймс 9 14
7 Монпелье Монпелье 9 14
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ницца Ницца 9 13
10 Ренн Ренн 9 12
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Сент-Этьен Сент-Этьен 9 11
14 Лион Лион 9 9
15 Ним Ним 9 9
16 Монако Монако 9 9
17 Страсбур Страсбур 9 9
18 Тулуза Тулуза 9 9
19 Дижон Дижон 9 8
20 Метц Метц 9 8
Полная таблица

топ-5 тегов