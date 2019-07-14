Неймар заявил о восстановлении после травмы
Нападающий ПСЖ Неймар залечил травму голеностопа и готов вернуться к полноценным тренировкам.
"Я полностью восстановился после травмы. Скоро вернусь во Францию и приступлю к тренировкам вместе с партнёрами по ПСЖ. У меня был тяжелый период, но я сосредоточился на реабилитации, чтобы вернуться в строй как можно быстрее. Я на сто процентов сконцентрирован на следующем сезоне", - цитирует Неймара Globo Esporte.
Напомним, что 6 июня форвард получил разрыв связок правого голеностопа. Из-за травмы он пропустил Кубок Америки-2019.
Во время межсезонья 27-летний бразилец заявил о желании вернуться в "Барселону". Впрочем, пока трансфер далёк от согласования.
Не пропустите: Неймар назвал лучшие моменты в своей карьере. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Арсенал" улучшил предложение по защитнику "Селтика"
-
1
Моуринью рассказал, почему он все еще не вернулся к работе
-
Икарди не собирается уходить из "Интера"
-
Новичок "Зенита" Сутормин рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
Гризманн: "Играть с Месси - огромное удовольствие"
-
1
Пять английских топ-клубов претендуют на Чалова
-
"Бавария" готовит предложение по Хадсону-Одои
-
"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника сборной Англии
-
"Лацио" назвал "Милану" стоимость Корреа
-
Неймар заявил о восстановлении после травмы
-
1
"Атлетико" лидирует в гонке за Хамесом
-
Алдервейрелд близок к переходу в "Рому"
-
Усман Дембеле отказал "Баварии"
-
"Спартак": "Футбольный бог покарал "Сочи" за затяжку времени"
-
1
Неймар назвал лучшие моменты в своей карьере
-
5
Игра в третьего лишнего! Как будет играть "Барселона" с Гризманном в составе?
-
Главные новости дня: 13 июля
-
Буффон отказал английским топ-клубам
-
Ионов признан лучшим игроком матча "Ростов" - "Оренбург"
-
Мурильо, проведший прошлый сезон в "Барселоне", перешел в "Сампдорию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27