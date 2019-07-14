Неймар заявил о восстановлении после травмы

Теги псжнеймар

Неймар заявил о восстановлении после травмы

Нападающий ПСЖ Неймар залечил травму голеностопа и готов вернуться к полноценным тренировкам.

"Я полностью восстановился после травмы. Скоро вернусь во Францию и приступлю к тренировкам вместе с партнёрами по ПСЖ. У меня был тяжелый период, но я сосредоточился на реабилитации, чтобы вернуться в строй как можно быстрее. Я на сто процентов сконцентрирован на следующем сезоне", - цитирует Неймара Globo Esporte.

Напомним, что 6 июня форвард получил разрыв связок правого голеностопа. Из-за травмы он пропустил Кубок Америки-2019.

Во время межсезонья 27-летний бразилец заявил о желании вернуться в "Барселону". Впрочем, пока трансфер далёк от согласования.

Не пропустите: Неймар назвал лучшие моменты в своей карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Пять английских топ-клубов претендуют на Чалова

Пять английских топ-клубов претендуют на Чалова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов