Неймар заявил о восстановлении после травмы

Нападающий ПСЖ Неймар залечил травму голеностопа и готов вернуться к полноценным тренировкам.

"Я полностью восстановился после травмы. Скоро вернусь во Францию и приступлю к тренировкам вместе с партнёрами по ПСЖ. У меня был тяжелый период, но я сосредоточился на реабилитации, чтобы вернуться в строй как можно быстрее. Я на сто процентов сконцентрирован на следующем сезоне", - цитирует Неймара Globo Esporte.

Напомним, что 6 июня форвард получил разрыв связок правого голеностопа. Из-за травмы он пропустил Кубок Америки-2019.

Во время межсезонья 27-летний бразилец заявил о желании вернуться в "Барселону". Впрочем, пока трансфер далёк от согласования.

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